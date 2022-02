Je až neuvěřitelné, kolik zkušeností student může získat během pár dnů. Náš projekt byl především o začleňování her do denních činností (například studia a práce), ale také o vytváření samotných her. Nejvíce mě bavily únikové hry, protože ze začátku pro mě bylo velice obtížné něco takového v angličtině pochopit, ale po 3. dnu jsem si byla jistější a šlo to samo.

S Erasmem do světa. Před Vánoci jsem vyrazila do Soluně

Jelikož jsme se nacházeli ve velkém městě, měli jsme velké možnosti objevovat něco nového. A jak do toho zapojit téma projektu? No jasně, že prostřednictvím online hry, pomocí které jsme měli za úkol chodit po celé Barceloně (v nohách jsem měla po celém dni 25km). Stálo to ale za to! Místa, která bych za normálních okolností opomenula, mi najednou přišla velice zajímavá a kolikrát, když jsem se dozvěděla něco málo o historii budovy, šel mi mráz po zádech. V dnešní době se člověk moc nesmí spoléhat na plánování do budoucna, především, když se plány týkají cestování. Podmínky, testování a ostatní nepříjemné záležitosti se mění u každé země ze dne na den, proto neváhej, využij první příležitosti a odleť i ty za dobrodružstvím.

Jsem vděčná, že jsem mohla vyjet do zahraničí péod záštitou organizace EYCB a také děkuji Gymnáziu Velké Pavlovice za oporu a možnosti, které škola nabízí.

Sarah Horáková