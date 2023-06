V Bratislavě se poslední květnový víkend konalo otevřené mistrovství Slovenska. Mezinárodního klání se zúčastnilo 39 klubů ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. Na programu bylo více než tři sta startů moderního i tradičního čínského bojového umění wushu a kung-fu.

Pelhřimovská sestava Wu-shu na otevřeném mistrovství Slovenska. | Foto: se souhlasem Petra Vaculína

Sestaváři z oddílu Wu-shu Pelhřimov dovezli šest cenných kovů, z toho tři zlaté a tři stříbrné medaile. Na akci odjela Ema Kališová, Amálie Kubincová, Jakub Kubinec, Lukáš Bulant, Nela Vondrová, Martin Kališ a Petr Vaculín.

ZLATO: Nela Vondrová v kategorii: začátečnice do 11 let; Petr Vaculín v kategorii: ohebné zbraně a v kategorii: imitační pěstní styly

STŘÍBRO: Ema Kališová v kategorii: začátečnice do 11 let; Lukáš Bulant v kategorii: začátečníci do 11 let; Petr Vaculín v kategorii: tr. dlouhá zbraň

Všem gratulujeme k pěkným výkonům.

Petr Vaculín, Wu-shu Pelhřimov