Už v pátek nastoupili, do kategorie kicklight (KL) ELITE, Jan Paďourek a Tomáš Hložek. Tomáš ve své váhové kategorii do 75 kilo předvedl moc pěkný zápas, ale byl vyřazen hned v prvním zápase ukrajinským borcem. Honza nastoupil do kategorie kicklight hned do dvou váhových kategorií, KL do 85 kilo a KL do 90 kilo. Tady si počínal nad očekávání dobře a v obou disciplínách, vybojoval zlatou medaili!

Sobotní ráno přineslo další medaile, kdy Dominik Vaculín nastoupil do třech váhových kategorií v pointfightingu (PF). V kategorii PF děti do 50 kilo se probojoval do finále, které skončilo (o pouhý bod) ve prospěch soupeře a Dominik se musel smířit se stříbrnou medailí. V dalších dvou váhových kategoriích PF děti nad 50 kilo a PF junioři do 50 kilo, se Dominikovi podařilo vybojovat dvě bronzové medaile. Kromě medailí, si Dominik odvezl i odměnu v podobě boxerských rukavic, za nejlepší zápasy a nejtechničtějšího zápasníka v dětských kategoriích.

Marek Havel, Jana Tržilová a Petr Vaculín, čekali na svou příležitost až do neděle, kdy nastoupili v kategoriích forem a sebeobrany (SD). Petr nastoupil jako první v kategorii Soft style muži, kde zvítězil a bral další zlatou medaili pro oddíl Wu-shu Pelhřimov. V kategorii tradiční čínské zbraně open zvítězil, a kromě zlaté medaile, získal i odměnu (krátký japonský meč) za nejlepší výkon.

Marek, v kreativní sebeobraně muži-dospělí, skončil těsně pod stupni vítězů, ale v reálné sebeobraně muži-dospělí, vybojoval bronzovou medaili. Jana to měla hodně podobné Markovi. V disciplíně SD-realistic skončila těsně pod stupni vítězů, ale v disciplíně forem – konkrétně tradiční čínské zbraně open, vyhrála třetí místo a získala další bronz pro pelhřimovský oddíl. Děkujeme Martinovi Dvořákovi za přípravu svých svěřenců i všem, kteří nám fandí.

Petr Vaculín