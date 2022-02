Jeho kolekce je unikátní, zapsaná v České knize rekordů a má hodnotu mnoha desítek tisíc dolarů. Takto kompletní jsou jen tři sbírky na světě. Jedna je v USA, druhá je v Německu. Třetí úplná je v České republice! Některé podpisy se na burze prodávají v řádu tisíců. Někdy i víc. Neil Armstrong nebo Gagarin, to je pochopitelně vrchol. Ale pak jsou rarity. Například Anatolij Levčenko (†47) se po přistání v roce 1987 udeřil silně do hlavy, během několika týdnů se u něho rozvinula rakovina mozku a osm měsíců po svém letu zemřel. Moc podpisů tedy nerozdal. Vladimir Komarov zase v dubnu 1967 uhořel dřív, než se stačil vrátit na Zemi. I jeho podpis ale český sběratel má. Získávání podpisů do sbírky je ale nekončící příběh: tisíce dopisů, nekonečné hodiny pátrání, desítky a desítky cest po světě – a k tomu spousta radosti, ale i zklamání.

Dva naprosté unikáty v jedné obci? Tím se může pochlubit Číhošť

Když pan Přibyl zjistil, že NASA rozesílá podpisy svých kosmonautů vyvedené autopenem, tedy reprodukované strojem, musel desítky podpisů vyhodit a shánět je znovu. Tedy ty autentické, pravé. Často se totiž stane, že člověk si myslí, že je majitelem originálního Armstrongova podpisu, ale ve skutečnosti má podpis z tiskárny. Ten pochopitelně nemá žádnou hodnotu.

Publicista, sběratel a kurátor letectví a kosmonautiky v brněnském Technickém muzeu Tomáš Přibyl nyní sbírku vystavuje ve svém mateřském muzeu. A ozdobou jeho brněnské expozice jsou modely kosmických raket slepené ze sirek a pocházející z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Jde o přesné repliky skutečných vesmírných lodí, jen jsou zmenšeny a vytvořeny z poněkud neobvyklého materiálu. Jejich autorem je Tomáš Korda, který jejich tvorbě věnoval stovky hodin práce a jehož devadesát unikátů ze sirek (včetně největšího obrazu ze zápalek na světě) je součástí pelhřimovské rekordmanské expozice Zlaté české ručičky.

Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov