V nečekané chvíli vstoupil do studia a tím pádem do živého vysílání, které na počest jubilanta moderoval herec Jan Čenský, pan ředitel s dortem a komisař pelhřimovské redakce České knihy rekordů s oficiálním certifikátem, z něhož vystupoval velký nápis:

Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice

Totiž: Jan Rosák nastoupil do Československého rozhlasu v březnu 1971 jako externista na post HLASATEL. Posluchači ho tehdy mohli slyšet ve zpravodajství a při uvádění pořadů na stanicích Praha, Hvězda, Vltava a také v zahraničním vysílání. 1. března 1972 s ním rozhlas uzavřel pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr a Jan Rosák tam zůstal zaměstnancem až do srpna r. 1990, na což plynule navázal a působil jako externí moderátor v nástupnické organizaci: na Českém rozhlase 2 Praha, později přejmenovaném na Český rozhlas Dvojka uváděl, a to nepřetržitě s výjimkou let 1994 – 1996, například pořady Redakce zábavy, Dobré jitro či vědecko-populární magazín Meteor. Nyní - v době registrace rekordu - tedy oněch nevídaných padesát let od svého nástupu do rozhlasu, stále moderuje na téže stanici pravidelné pořady Šťastnou cestu a Bijáček (filmový měsíčník).

Jde o skutečné unikum, které pelhřimovští zapíší do nové České knihy rekordů, která by měla vyjít na podzim letošního roku. O tom, že je Jan Rosák se svou stanicí doslova sžitý svědčí nejen to, že moderoval i Vánoční koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu, koncerty s TOČRem, ale devět let dokonce i jako hlavní vedoucí vedl rozhlasové letní a zimní tábory pro děti zaměstnanců.

Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov