Pelhřimovské muzeum má letos sto dvacet let. Navštivte výstavu Co to sbíráš?!

Na počátku byla hromádka věcí, které zbyly z příprav na celonárodní národopisnou výstavu v Praze. Pak se podařilo získat do nájmu část zámku pánů z Říčan a otevřít malou expozici.

