V rámci odpoledního kulturního programu medici absolvovali exkurzi do pivovaru želivského kláštera nebo navštívili Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Po přednáškovém bloku následoval blok diskuzní, kdy s přítomnými probíral aktuální témata, ale především otázky fungování pelhřimovské nemocnice náměstek pro rozvojové činnosti nemocnice Jiří Běhounek st. „Jsme rádi, že medici ocenili intenzivní program, pochvalovali si obohacující diskuze a v neposlední řadě poukazovali na velmi přínosnou inovaci budov a zařízení, která pomáhá k dobrému dojmu zdravotnického zařízení. Poděkování patří všem zaměstnancům nemocnice, bez kterých by kemp nevznikl, za jejich lidský přístup a ochotu odpovídat studentům na zvídavé dotazy,“ zhodnotil první ročník jedinečné akce v regionu Michal Kozár.

Dopoledne trávili medici rozdělení do skupinek v rámci odborných stáží na jednotlivých odděleních. Například lékaři na interním oddělení jim ukazovali široké spektrum diagnostických a terapeutických možností jako jsou klinická vyšetření, ultrazvuky, EKG nebo CT. Velkým zážitkem pro ně byla návštěva operačních sálů, kde asistovali při ortopedických, chirurgických či urologických operacích. Odpoledne pak byla ve znamení odborných přednášek typu Covid-19 v Nemocnici Pelhřimov, Kazuistika v hematologii nebo zda má smysl okresní ortopedie.

