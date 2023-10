Pohozená injekční stříkačka v ulicích. Je to důvod k obavám? Do Pelhřimova, Kamenice nad Lipou a okolí vyráží pracovníci jihlavského Káčka, Centra U Větrníku, každé pondělí. Sběr a likvidace použitých stříkaček je jednou z důležitých činností, kterou v rámci prevence provádí. Víte, co dělat, když na něco takového narazíte?

I v ulicích na Pelhřimovsku se najdou poklady, kterých je lepší se nedotýkat. | Foto: Oblastní charita Jihlava

Pohozená použitá jehla nebo injekční stříkačka na zastávce, nádraží, v parku nebo jakémkoli jiném veřejném místě vyvolává obavy a strach a není se čemu divit. Snad každý z nás už někdy slyšel nebo se dočetl, že pohozená injekční stříkačka se může stát nebezpečnou záležitostí, a to hlavně pro ty, kteří by se rozhodli s takovou stříkačkou jakkoli neodborně manipulovat.

Při nechráněné manipulaci či při poranění o jehlu kontaminovanou infikovanou krví totiž existuje riziko nákazy žloutenkou typu B a C, virem HIV. Ano, takové riziko skutečně existuje, pravdou ale je, že při poranění o takovou odhozenou jehlu je riziko nákazy žloutenkou spíše malé. Většina virů a bakterií, které připadají v úvahu ohledně možnosti přenosu z kontaminované jehly, ve volném prostředí, tedy mimo organismus přežívá v horizontu minut, výjimečně hodin. Totéž platí i pro virus HIV. O něco odolnější je virus žloutenky typu B, proti níž se však lze očkovat.

Být obezřetný je však v každém případě na místě. Objevíte-li proto někde pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku, doporučujeme se ji ideálně vůbec nedotýkat a nález okamžitě oznámit. Můžete se obrátit na Policii ČR nebo kontaktovat nás, pracovníky Centra U Větrníku známé také jako „Káčko“. S použitými injekčními jehlami a stříkačkami manipulujeme pouze pomocí vhodných nástrojů, nejčastěji v podobě dlouhé pinzety, a poté je ukládáme do pevného plastového kontejneru s uzávěrem.

Jak jsme zmínili o několik řádků výše, v případě nalezené injekční stříkačky je nejvhodnější vždy kontaktovat vyškolené osoby pro likvidace takového nálezu. V případě nejkrajnější nouze, kdy je nález na exponovaném místě, kde se pohybují děti nebo v případě, kdy se oznámením nechcete zabývat, nemáte u sebe telefon nebo jste například na místě, které je pro vás obtížné popsat, je možné nález zlikvidovat i svépomocí. Prostřednictvím několika fotografií ilustrujeme, jak může taková likvidace svépomocí vypadat (může postačit i pár věcí, které u sebe většinou mívá každý z nás) a jak se co nejvíce vyhnout případným rizikům spojených s nesprávnou manipulací.

Použijte gumovou rukavici (popř. papírový kapesník, kus látky, pinzetu), uchopte injekční stříkačku za píst (nikoli za jehlu-či špičku) a vložte ji do plechovky od nápoje a tu rozšlápněte. Stříkačku je možné vhodit i do pet-lahve a pečlivě uzavřít. Takto zlikvidovanou stříkačku pak vhoďte do popelnice, kontejneru (v nejlepším případě předejte Policii ČR či terénním pracovníkům Centra U Větrníku). Nezapomeňte si pečlivě umýt ruce, až to bude možné. Pokud se budete řídit dle uvedeného postupu, nemusíte se obávat žádného rizika nákazy.

V případě, kdyby přeci jen došlo k jakémukoli poranění o injekční stříkačku, na ranku nemačkejte a nechte ji co nejdéle volně krvácet. Až to bude možné, ranku pečlivě omyjte, vydesinfikujte a vyhledejte lékaře.

Věříme, že tento článek minimálně zmírnil obavy všech, pro které je pohozená stříkačka strašákem. Také doufáme v to, že jsme odpověděli na to nejdůležitější, co se s nálezem v podobě pohozené stříkačky pojí. Pokud by přeci jen zůstalo cokoliv nezodpovězeného, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám na vaše dotazy odpovíme.

Článek připravili terénní pracovníci Centra U Větrníku Jihlava