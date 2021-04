Teddy je dvanáctiletý kříženec německého ovčáka. Váží 30 kilogramů a měří 65 centimetrů v kohoutku. Teddík je pes, kterého jeho předchozí pán hodně zanedbal a po 9 letech odložil ze strachu o děti. Teddík má svůj osobitý styl – střídá vrčení a hučení prakticky na každou situaci. Radostně nás ráno vítá, mává ocasem a vrčí. Vrčí, když mu dáváme vodítko, protože se těší na procházku. Vrčí, protože se mu nelíbí, že mu vytahuji uvolněné línající chlupy. Zpočátku se ho u nás ostatní členové rodiny a venčitelé báli, dnes už se ho nikdo nebojí, naopak by nám jeho vrčení chybělo. Doma v bytě nic neničí, má hygienické návyky, v tichosti čeká na příchod pána. Přišel k nám s nadváhou, hodně kulhal a měl zanedbanou srst. Dostává kloubní výživu a je to znát.

Teddík je vhodný spíše pro starší lidi jako společník při práci okolo domku nebo chalupy nebo i do rodiny se staršími ukázněnými dětmi. Stačí mu krátká procházka. Odpočinek v teplíčku, aby se nezhoršily jeho kloubní potíže. Je zcela nevhodný k jiným zvířatům, pustí se i do fenky. Manipulaci zvládá s košíkem, i když někdy klade odpor, zejména u veterináře, ale dá se to zvládnout. Občasné moresy nebo tvrdohlavost (jakože se někam chce nacpat nebo naopak nechce ven) se zvládnou převedením na vodítku nebo za pamlsek.

Zájemci mohou volat na telefonní číslo 721 112 764. Podmínky adopce najdou rozepsané na webu azylu.

IVA RAISOVÁ

Azyl Dej pac, Pelhřimov