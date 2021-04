Pelhřimovský Azyl Dej pac nabízí do dobrých a zkušených rukou psa jménem Dash. Pokud hledáte čtyřnohého kamaráda, může být pro vás ten pravý.

Pejsek Dash čeká na svou rodinu. Dočká se? | Foto: Azyl Dej Pelhřimov

Dash je asi tříletý psík. Kříženec zřejmě kokršpaněla. Váží 13 kilogramů. Většinu svého života žil u bezdomovců, kde s ním bylo údajně špatně zacházeno a nakonec skončil v útulku, kde žil přes půl roku. Naháněl hrůzu, nikoho nepustil do kotce, natož aby se dal vzít ven, manipulaci a chůzi na vodítku absolutně nezvládal. Potřeboval jen zjistit, že se není čeho bát. Dashík se fixuje na své pány, k cizím je však ostražitý, je třeba delší seznámení. Má moc rád procházky, které si užívá a je na nich neskutečně spokojený. Zvládá všechny psy i feny, zpočátku se těch větších – divokých – bojí, může vrčet, ale když zjistí, že mu nic nehrozí, je v pohodě. Potřebuje delší čas na seznámení. Miluje mazlení a pozornost. Je zvyklý venku, ale určitě by ocenil v zimě přístup do tepla. Je naučený na náhubek.