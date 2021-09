Po obědě centrem města prošel průvod. Akce se poté přesunula do zámecké zahrady. Návštěvníci si užili hudební vystoupení, výstavu historické i současné techniky a další atrakce.

Pacovští v sobotu 21. srpna oslavili sto padesát let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Podívejte se, jak akce i město v tento den vypadaly z ptačí perspektivy. Za fotografie děkujeme Martinu Kellerovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.