Oslava významného výročí se vzhledem ke covidové pandemii uskutečnila téměř s dvouletým zpožděním, ale o to více se povedla. Prostory pelhřimovské hotelové školy přivítaly více než stovku současných a bývalých zaměstnanců. Ti byli uvítáni primářem oddělení MUDr. Jaroslavem Letochou a emeritním primářem MUDr. Jiřím Běhounkem st. Poté následovalo předání věcných darů zasloužilým zaměstnancům jako poděkovaní za jejich dlouholetou práci.

Oceněni byli emeritní primáři MUDr. Jiří Běhounek st., MUDr. Karel Křikava st. a MUDr. František Bárta, dále MUDr. Oldřich Krumpl, MUDr. Miroslav Skoták, a zdravotní sestry Marie Zábranská, Jana Markvartová, Jiřina Pechová a Zdena Krejčová. „Oslava padesáti let založení ortopedického oddělení se povedla a byla velmi důstojná. Přítomní se bavili, zavzpomínali na doby minulé a celou atmosféru dokreslovala příjemná hudba. Do dalších let bych oddělení přál mnoho spokojených pacientů a zaměstnancům, dostatek nápadů a síly pro zlepšování poskytované péče,“ sdělil primář ortopedického oddělení MUDr. Jaroslav Letocha.

Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov:

Chod pelhřimovské ortopedie byl zahájen 1. října 1970. Prvním primářem se stal Miloslav Dýšek.

Mezi nejčastější zákroky pelhřimovských ortopedů patří implantace totální endoprotézy (TEP) zejména kolenních a kyčelních kloubů, v menším počtu ramenních. Oddělení se dále zaměřuje na artroskopické operace, korekční operace nohy a léčbu pacientů s traumaty pohybového ústrojí jako je například poranění horního konce stehenní kosti či měkkých tkání kolenního kloubu.

V roce 2021 rozšířilo ortopedické oddělení spektrum výkonů o operace totální náhrady kořenového kloubu palce ruky za využití náhrady TOUCH s duální mobilitou.

Ročně ortopedi odoperují přes 1000 pacientů. Plánované operace tvoří zhruba 80 procent péče.

Nedílnou součástí oddělení je Edukační centrum pro pacienty s endoprotézou. Před jedenácti lety byla pelhřimovská nemocnice první v Kraji Vysočina a mezi prvními v České republice, která edukace pro pacienty zahájila pod odborným dohledem lékaře, zdravotní sestry a fyzioterapeutky. Edukační činnost vede MUDr. Jiří Běhounek ml.

Primáři ortopedického oddělení

Jméno primáře Období funkce

MUDr. Miloslav Dýšek 1970 – 1986

MUDr. Jiří Běhounek st. 1986 - 2008

MUDr. Miroslav Skoták (pověřený vedením) 2008 - 2013

MUDr. Jaroslav Letocha 2013 - dosud

Alexandra Knapová

Nemocnice Pelhřimov