Milovníci opuštěných míst i historie ho zbožňují. I když postupně přichází o svou ikonickou podobu, stále má co nabídnout. Řeč je o bývalém vojenském prostoru Ralsko. Podívejte se, jak to tam vypadalo v roce 2017. Za fotografie děkujeme H & H Urbex.

Opuštěné místo. Bývalý vojenský prostor Ralsko | Foto: H & H Urbex

Z doby studené války, kdy tu byli vojáci, už toho do dnešní doby moc nezbylo. Dají se ještě najít kryty v podzemí nebo můžete obdivovat vybydlené paneláky. V prostoru obrovského letiště Hradčany se konají nejrůznější akce, je tu fotovoltaická elektrárna. Jednou ze největších zajímavostí stále zůstává most, který je součástí zaniklé železniční vlečky Mimoň – letiště Hradčany. Most je již bez kolejí, cestou k němu jsou místy ještě patrné pražce.