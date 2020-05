Startoval i na dvou mistrovstvích světa 1962 v Zakopaném (15 km - 31. místo, 4x10 km - 11. místo) a na světovém šampionátu 1966 v Oslo dojel do cíle shodně na 35. místě v závodech na 15 i 30 km a v běhu na 50 km skončil šestadvacátý. Zmínku zaslouží i málo známá skutečnost, že Vít Fousek byl u počátků českého biatlonu. V závěru své aktivní kariéry se pokoušel prosadit i v tomto sportovním odvětví.

V lyžařském rodu Fousků dostal nadcházející jubilant označení Vít mladší. Jeho táta, křestním jménem rovněž Vít, byl také lyžařským reprezentantem a olympionikem. Když Vít mladší v roce 1954 končil povinnou školní docházku, tak byl jeho otec za “rozvracení republiky” v kriminále. Mladý Vít byl proto rád, že se mohl vyučit v Brně kuchařem. Podstatné bylo, že při učení se Vít dostal mezi výbornou brněnskou běžeckou lyžařskou partu v čele s Karlem Hlaváčem. V roce 1960 nastoupil základní vojenskou službu do Frenštátu. Ve svém volnu tvrdě trénoval a překvapil vítězstvím v prvním kvalifikačním závodě. Což byl krok k nástupu do Dukly Liberec a potažmo i do reprezentace. Na svém kontě má také pět titulů mistra republiky. Reprezentační činnost ukončil v roce 1974. V bílé stopě jsme později viděli Víta se svými Husky jako mašera.

Nové Město na Moravě je dnes známé nejen Světovými poháry v běhu na lyžích, biatlonu a horských kolech ve Vysočina aréně, ale i sportovními výkony svých sportovců. Máme mistra světa v běhu na lyžích, severské kombinaci, žákovského a juniorského mistra světa ve skoku na lyžích, stříbrnou olympijskou medaili, olympioniky, reprezentanty na mistrovství světa. Nespočítané mistry a přeborníky republiky. V Novém Městě máme ale jednu kategorii, která se považuje za kultovní – vítězství v mistrovském běhu na lyžích na 50 km – Hančově memoriálu. Mistr s velkým M označují od nepaměti každého, kdo Hančův Memoriál vyhrál. V listině nejlepších jsou zastoupeni i všichni tři Fouskové.

Přehled mistrů republiky v Hančově memoriálu z Nového Města: Josef Německý - 1926, Bohuslav Slonek - 1931, Cyril Musil - 1937, Vít Fousek starší - 1938 a 1941,

Bohumil Musil - 1940, František Balvín - 1946, Jan Blažíček - 1962,1963, Vít Fousek mladší - 1964, František Šimon - 1976, 1978, 1982, Vít Fousek nejmladší - 1996, Aleš Vaněk - 1997, Josef Kučera - 1998, 2000. Doposud 12 mistrů s velkým M a celkem 17 mistrovských titulů.

Přejeme Vítovi do dalších roků hlavně zdraví, spokojenost a veselou mysl.

LADISLAV SLONEK

SK Nové Město na Moravě