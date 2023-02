Příjemnou procházku nabídne v mírných zimních dnech okolí Dolních Věstonic. Za krásné fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Zimní procházka Dolními Věstonicemi. | Foto: Miroslava Jakubčíková

I v zimních dnech je příjemná vycházka z Dolních Věstonic. Stačí vyrazit kolem sklepní uličky, kde velká socha Věstonické Venuše připomíná slavný prehistorický nález do vinic za obcí. Kousek dál stojí Pálavský anděl lásky, vyhledávaná socha. Její tvář prý zachovala podobu v mládí zesnulé ženy. Při další procházce výletníka potěší rozhledy do vinici a do krajiny pod Pálavou.