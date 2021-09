"Byli jste opět úžasní. Tolik nebojácných dětí na dobrodružné stezce městem najednou, to se jen tak nevidí. Nikdo se neztratil ani strachy neutekl. Všechny děti úspěšně stezku prošly a obdržely certifikát za hrdinství a sladkou odměnu. Moc všem děkujeme a za rok na viděnou," vzkazuje Miroslava Hromasová z Kulturního zařízení města Počátky.

Museli si sice počkat o týden déle, ale o to víc si akci užili. Noční hra v Počátkách, která se uskutečnila v pátek 3. září, se vydařila po všech stránkách. Líbila se návštěvníkům, účastníkům i organizátorům.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.