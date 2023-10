Zaměstnanci nemocnice s papučemi na nohou se v Pelhřimově pokusili se o rekord

Čtenář reportér

Žít doma. Až do konce. To je hlavním cílem Papučového dne, který se letos uskutečnil 11. října. V Pelhřimově se do akce, která byla spojena s pokusem o rekord, zapojilo Oddělení paliativní péče Nemocnice Pelhřimov, Oblastní charita Pelhřimov, Domov Jeřabina Pelhřimov a komunitní obchůdek SPOLU.

Papučový den v Pelhřimově. | Foto: poskytla Nemocnice Pelhřimov

Na Masarykově náměstí se ve středu 11. října v jedenáct hodin sešlo 146 příznivců, kteří vyjádřili podporu lidem trávícím poslední okamžiky svého života s rodinou a blízkými. Zloděj se zásobil na zimu. U Buřenic ukradl dřevo za osmdesát tisíc korun Podporu domácí paliativní péči vyjádřila i některá oddělení Nemocnice Pelhřimov. Papuče nazuly například pracovnice chirurgického oddělení, připojilo se anesteziologicko-resuscitační oddělení, rehabilitační oddělení, oddělení hematologie a transfúziologie či stravovací provoz. Alexandra Knapová, tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov