Paravýsadky ovšem nezastavily letecký provoz přibyslavských aeroklubáků, takže do vzduchu se vydali také plachtaři i milovníci ultralehkých letadel. Zkrátka provoz nad přibyslavským nebem byl první červnový víkend velice aktivní.

Letecká společnost dobrodruhů se zabývá adrenalinovými sporty a to zejména parašutismem. Její dobré jméno se nese napříč celou Českou republikou a klienti přijeli pro zážitek do Přibyslavi ze všech koutů země. Nadšenec do létání tak mohl nad Přibyslaví sledovat skupinu mladých lidí, kteří se rozhodli absolvovat základní parašutistický kurz nebo adrenalinem nabité seskoky tandemistů. Podívané bylo víc než dost.

Dalším termínem, kdy budou přibyslavští letci hostit společnost dobrodruhů bude od 18.-20. června. Takže pokud jste nadšenci do parašutismu, určitě se přijeďte podívat na přibyslavské letiště a nasát leteckou atmosféru. Seskok na padáku je ale potřeba dopředu rezervovat. Více informací najdete na www.lsd-trip.cz.

A pokud vás dunivý motor legendárního dvouplošníku ruší, ať už se věnujete zahradničení nebo jen užíváte slunečných dní na zahradě, tímto se vám moc omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zuzana Špačková

Přibyslavský Aeroklub