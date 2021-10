Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavností výtvarného umění a uměleckých řemesel, jejichž cílem je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Napříč celým regionem budou otevřené ateliéry a dílny zastupující rozmanitá řemesla a své dveře vám rovněž otevřou malíři, grafici, fotografové a umělecké školy. V sobotu 2. října můžete navštívit Den otevřených dveří v Hodině H v Pelhřimově, v čase od deseti do sedmnácti hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.