Červené zelí s pomerančem a badyánem podle Maxijedlíka: Červené zelí naskládám do klasického zeláku. Hlávky nejprve očistím od vnějších listů, omyji ve studené vodě a nakrouhám.

Recept od Maxijedlíka Jaroslava Němce | Foto: Deník / Redakce

Pak je dám do velké nádoby, třeba i do vany, kde ho důkladně promíchám se solí, jablky, cibulí, kmínem a to hlavní nastrouhanou pomerančovou kůrou a rozdrceným badyánem, s tím mám zkušenost i při výrobě mé oblíbené bábovky s vaječným koňakem. Na dno zeláku dávám celou rostlinu kopru, kterou přikryji celými listy zelí. A postupně začnu soudek plnit zelím.