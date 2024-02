Kdo má rád bazárky, výměny věcí a není mu lhostejná budoucnost planety, může se od sedmého do devátého března vydat do pelhřimovského domu zahrádkářů, takzvané moštárny. Bude se tam konat bazárek bez peněz.

Bazárek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Na místo můžete přinést již nepotřebné věci a odnést si některý z pokladů od ostatních. Co bude na bazárku na výběr? V nabídce bude oblečení, obuv, domácí potřeby, drobná elektronika, knihy, nádobí, hračky, sportovní potřeby a vlastně všechno, co už někomu doma překáží, ale někdo jiný to ještě využít.

Na bazárek se můžete vydat ve čtvrtek a v pátek mezi čtrnáctou a osmnáctou hodinou, v sobotu bude možnost mezi devátou a jedenáctou hodinou a organizátoři už nebudou přijímat věci k výměně. Vstupné je dvacet korun.