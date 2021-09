Dva turnaje, pro mladší žáky/žákyně kategorie do 10 a 12 let, pro starší žáky/žákyně 14 a 16 let.

Na šachových polích se urputně bojovalo po oba dva dny do poslední partie o tituly krajských přeborníků a postupu na Mistrovství Moravy a Slezska, kam KŠS Vysočina je zařazen. Osm kol, každý den čtyři, bylo dost náročné, vyžadovalo to od hráčů dosti úsilí, soustředěnosti na hru.

V kategorii nejmladších žáků do deset let: zvítězil Martin Policar z TJ Náměště nad Oslavou, 2. místo Pavel Brož a 3. místo Mikeš Šedý - oba ze ŠK Světlá nad Sázavou

V kategorii do dvanácti let: zvítězil Daniel Srba ze ŠK Světlá nad Sázavou, 2. místo Jakub Stejskal z Gambitu Jihlava, 3. místo Filip Šorf z TJ Žďár nad Sázavou.

V přeboru děvčat této kategorie, zvítězila Kamila Havelková z Gambitu Jihlava 2. místo Sára Sobierajová z Jiskry Havlíčkův Brod.

V kategorii do čtrnácti let: vybojoval titul přeborníka Tomáš Koumar z Jiskry Havlíčkův Brod, 2. místo Filip Vondra 3. místo Aleš Havelka - oba Gambit Jihlava.

Titul přebornice si z Humpolce odváží Lucie Rybáčková z Gambitu Jihlava, která je současná mistryně ČR žákyň do čtrnácti let.

V nejstarší kategorii do šestnácti let: vybojoval titul přeborníka Matěj Pavliš z Jiskry Havlíčkův Brod, před 2. Filipem Zedníčkem z Gambitu Jihlava a třetím Tomášem Zvolánkem ze ŠK Světlá nad Sázavou.

Nejmladším účastníkem přeboru osmiletý Tomáš Tecl, pro kterého to byl první šachový turnaj, bojoval.

První tři v jednotlivých kategoriích získali medaili, diplom a věcnou odměnu - hrneček a čokoládu.

Poděkování patří organizátorům ŠO TJ Jiskra Humpolec.

Václav Paulík, Havlíčkův Brod