Muzeum rekordů a kuriozit, které je jediným zařízením svého druhu ve střední Evropě, nabízí na pět stovek trojrozměrných unikátů a několik atraktivních fotopointů zapsaných v České knize rekordů: Největšího plyšového medvídka KUKYho (4 m) i nejmenšího plyšáka (30 mm). Obdivovat tam můžete největší kuchyňský nůž (váží půl metráku) i nejmenší nůž v České republice (3,7 mm) – dokonalou práci nožířského mistra P. Onteka. Milovníci pěnivého moku ocení fakt, že nejvyšší pivní lahev měří 208 cm a do největšího půllitru by se vešlo 70 piv! Prohlížet si v muzeu můžete zcela netradiční, vtipné 3D karikatury prezidentů Miloše Zemana, Václava Klause i Václava Havla či klasické karikatury Mr. Beana, Jana Krause…

Mezi devadeáti unikáty slepenými ze sirek se vyjímá kupříkladu největší obraz ze zápalek na světě (Cowboy), funkční housle ze sirek, ale vystaveny jsou i housle kamenné, na které na festivalu Pelhřimov – město rekordů koncertoval i houslový virtuóz Jaroslav Svěcený…

Nově je v muzeu připraven i fotografický průřez nejpozoruhodnějšími českými NEJ… - třicet tabulí s více než třemi stovkami velkoformátových fotografií zachycujících nejzajímavější okamžiky, při nichž v letech 1990–2021 vznikaly výkony později zapsané do České knihy rekordů.

A víte, kdo všechno z významných osobností byl uveden do Rekordmanské síně slávy? Věřili byste, že pivo teče i do kopce? Napadlo by vás, že někdo může mít vlasy dlouhé 213 cm nebo knír s rozpětím 123 cm? Uměli byste si představit, jak asi mohl vypadat největší dort, když vážil 1550 kg? Nebo rekordní pralinka, která měla přes tři čtvrtě metráku? Pokud alespoň v některých případech odpovídáte slůvkem NE, tak to jste v poslední době v Muzeu rekordů a kuriozit nebyli.

Ovšem Pelhřimov – to nejsou zdaleka jen rekordy. Osvěžit si zde můžete i znalost tradičních bytostí z klasických pověstí. Víte, kde je nejhojnější výskyt Hejkala a jakou barvu vlasů mají Mezulíni? Tušili byste, jak se liší Polednice od Klekánice a jakou mají obě dámy pracovní dobu? Navštívíte-li pelhřimovské podzemí, najdete odpovědi na tyto otázky v Muzeum Strašidel (Masarykovo nám. 17, budova Galerie M).

O kousek dál na náměstí si můžete připomenout fenomenální filmy z dílny bratří Lipských. V prvním českém Múzyu v čp. 10 lze posedět v koutku z filmu Adéla ještě nevečeřela, prohlédnout si osobní věci Lubomíra Lipského nebo na vlastní oči spatřit originály prestižních cen Thálie a Týtý.

A už jste byli v Městské šatlavě? Pokud Vás zajímá historie a třeba i středověké mučící nástroje a postupy, zajděte do Muzea Vysočiny, které sídlí v bývalém zámku pánů z Říčan.

Miroslav Marek

prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov

