Abychom vám zkrátili čekání na opravdovou kulturu, připravili jsme další díl výstavy za okny, tentokrát o keramice (13. - 27. dubna).

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné.

Před několika tisíci lety člověk poprvé sáhl na hlínu s cílem vyrobit z ní nádobu. Když se ohlédneme do minulosti na vývoj keramických předmětů, jsme svědky mnohdy různě dynamického, ale vždy progresivního vývoje. Do nejvyspělejšího bodu jsme dospěli výrobou porcelánu, který je nejluxusnějším druhem keramiky. V Evropě byl poprvé vyroben před více jak třemi sty lety, na české území se jeho výroba dostala o několik desítek let později. Výrobky z porcelánu postupně vytlačily obyčejnější druhy keramiky a staly se součástí naší každodennosti. Přijďte nahlédnout do muzejních oken na pěkné porcelánové kousky ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, které svědčí o skvělém spojení zručnosti, pokroku a estetického ladu.

Každých čtrnáct dní se můžete těšit na novou expozici, která pro vás bude za okny zámku pánů z Říčan k dispozici čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu. Novinky se objeví vždy v úterý v poledne.

Máme pár nápadů na různá další témata, ale budeme vděční i za ty vaše. Máte-li nějaký tip, co byste chtěli za okny muzea, vidět, volejte, pište!

Těšíme se na vaši návštěvu.

Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov