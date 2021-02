Muzeum Vysočiny Pelhřimov vás zve na výstavu za okny s názvem Co to sbíráš? Výstavu uvidíte od úterý 2. února od 12:01 za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan na Masarykově náměstí 12 v Pelhřimově.

Sběratelská výstava za okny | Foto: Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné. Začneme vývěsními štíty, následovat bude Josef Šejnost, na řadu přijde třeba reklama, móda a tak dále. Máme pár nápadů na různá další témata, ale budeme vděční i ty vaše. Máte-li nějaký tip, co byste chtěli za okny muzea vidět, volejte, pište!