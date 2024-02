Žáci ze šesti zahraničních škol ze Španělska, Litvy, Kypru, Řecka, Bulharska a Itálie přiletěli na pozvání želivské základní školy do České republiky, kde strávili týden. Při svém pobytu se zaměřili na téma Čistá voda.

Do Pelhřimova doputovala voda ze šesti zemí. | Foto: poskytl Miroslav Marek

Všichni zúčastnění mimo jiné dorazili do Pelhřimova a v Muzeu rekordů společně přispěli do aktivity nazvané Voda planety Země, kdy přidali vzorky vod z jejich domoviny. Ty se do největšího soutoku vod dostaly prostřednictvím největšího nerezového trychtýře o výšce 225 centimetrů a průměru horní části 207 centimetrů, který je exponátem Muzea rekordů a stojí v jeho zahradě. Tento dílčí soutok pak putoval do pelhřimovské říčky Bělá.

Muzeum rekordů v Pelhřimově tvoří největší sbírku českých i světových vod od ledna 2005. Od zahájení přiteklo pomocí trychtýře do říčky Bělá i se zmíněnými příspěvky již 885 vzorků vod ze 76 zemí světa. Všechny vody jsou totiž následně při vhodných příležitostech prostřednictvím obřího trychtýře vlévány do Bělé, která se tak postupně s jistou nadsázkou stává řekou s největším počtem přítoků na světě. Přitekla do ní například voda z Nilu, Amazonky, Labe.

Návštěvníci a příznivci Muzea vozí označené vzorky vod z nejrůznějších míst. Kanadou, USA, Mexikem a Peru na západní straně mapy světa počínaje, Čínou, Indií a Japonskem na východní straně konče. Od polárních Špicberk a Finska na severu po Jihoafrickou republiku na jihu. V archivu Agentury Dobrý den se potkaly vody bájného města Inků Machu Picchu s vodami neméně bájné hory Ararat, ledovec z nejvyšší norské hory Galdhøpiggen se smísil s legendárními řekami Eufrat, Tigris a Ganga.

Ledové kroupy, které decimovaly úrodu na Pelhřimovsku, se smíchaly s albánskými minerálními prameny a vodami jedné z posledních bašt socialismu – ostrova Kuby. Mezi nejexotičtější patří vody ze států Bahrain a Katar, nejvzdálenější vzorek přicestoval z Velkého bariérového útesu u Nového Zélandu. Nejhlouběji nabral vodu při potápění na indonéském ostrově Bali Luboš Rafaj při ponoru do padesáti metrů, nejvyšší voda pochází z afrického Kilimandžára. Hojně zastoupeny jsou ovšem i vody z České republiky, nově i z řeky Trnavy.

Rekordní pokus i nadále pokračuje, a pokud při svých cestách či ve svém okolí narazíte na zajímavou vodu, můžete ji do pelhřimovského muzea rekordů přivézt i vy.