Muzeum rekordů v Pelhřimově je kvůli vládním nařízením zavřené, ale to neznamená, že se u nás nic neděje. Hlásíme, že je čas na pořádnej hrnek čaje!

Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově má nový exponát, obří šálek | Foto: Deník / VLP Externista

Novým přírůstkem do naší sbírky českých nej je aktuálně porcelánový šálek „cibulák". Do naší pelhřimovské expozice ho vyrobila firma Český porcelán. Horní část má průměr 28 cm, výška činí 20,8 cm a vejde se do něj 6,5 litru. Celý komplet i s podšálkem váží 8,4 kg a je zdoben klasickým cibulovým vzorem. V expozici Muzea rekordů objevíte i celou domácnost obra Pejráka s dalším nádobím nadměrné velikosti a obří předměty najdete i v České knize rekordů. Pořiďte si jí třeba coby první vánoční dárek.