Ojedinělý vánoční stromeček mohou až do začátku ledna vidět lidé, kteří navštíví Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Na smrčku jsou navěšené vánoční ozdoby ze sirek.

Těch bylo při výrobě spotřebováno několik desítek tisíc. Kolekci tvoří vánoční koule, hvězdy, špice, řetězy, vločky, ramopuchy nebo betlémská hvězda. Unikátní špice na vrcholu stromečku má uvnitř koule, která tvoří její základ, nejstarší kamenný most v České republice v Písku.

Tvůrcem unikátní kolekce je Jiří Bečvář, který bude zapsaný do České knihy rekordů. Ten strávil při lepení stovky hodin. Stromeček čítá 56 ojedinělých vánočních ozdob a dva řetězy. Vystaven bude až do začátku ledna.

Muzeum je mezi vánočními svátky otevřené od 27. do 30. prosince od deseti do pěti odpoledne. V úterý 2. ledna od 9 do jedné odpoledne.

