Hodina H vyslala na mezinárodní výměnu mládeže Imaginarium: Step into multiverse v Itálii skupinu mladých lidí z Pelhřimova a Kraje Vysočina na konci září. Mladí lidé se zúčastnili mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, který se věnoval umění, kreativitě a performance a konal se v Neapoli. Projekt hostil nejen místní a české zástupce, ale také další skupiny z Lotyšska a Irska.

Mezinárodní výměna mládeže. Mladí lidé odjeli na zkušenou do Itálie. | Foto: Eva Havlíčková

A co samy účastnice na projekt řekly? „Byl to můj první projekt, a tak jsem moc nevěděla, co očekávat. Ale dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Poznala jsem spoustu mladých, velice talentovaných lidí. Prolomila jsem svůj strach z vystupování před lidmi a zároveň jsem v sobě objevila kreativní stránku, o které jsem netušila, že mám. Jsem moc vděčná za tuto příležitost," shrnula projekt Sára.

Barcelos, Porto i Lisabon. Žáci ze Želiva poznávali krásy Portugalska

Anička dodává: „Projekt Imaginarium:step into the multiverse v Itálii byla pro mě velmi cenná zkušenost. Dlouhodobě se o divadlo a jiné tvůrčí činnosti zabývám a bylo pro mě přínosné zkusit na projektu nové aktivity, které mě v těchto oborech rozvíjí dál. Já jsem strávila hodně času učením se technik masek a pohybového divadla, ale ostatní mohli zkusit probádat emocionální stránku či pro ty méně pro divadlo zapálené byla možnost workshopu s technikami grafity. Velmi jsem si čas strávený v Itálii užila a nejen kvůli divadlu ale hlavně kvůli lidem, které jsem měla šanci na tomto projektu poznat.“

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Eva Havlíčková