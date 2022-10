Výsledky našich borců:

Dominik Vaculín získal:

2. místo v kategorii PF do 13 let a do 45 kg

V druhé váhové kategorii -do 50 kg- byl vyřazen v prvním zápase.

Jarda Dvořák získal:

2. místo v kategorii PF do 15 let a do 60 kg

2. místo v kategorii PF do 18 let a do 65 kg

Honza Paďourek získal:

2. místo v kategorii KL muži do 85 kg

3. místo v graplingu muži do 90 kg

Petr Vaculín získal:

1. místo v kategorii Soft Style - pěstní sestava

1. místo v kategorii Tradiční Čínské Zbraně - řetěz

Velký dík patří Martinovi Dvořákovi za přípravu svých svěřenců i všem, kteří nás podporují a fandí.

Petr Vaculín

Wu-shu Pelhřimov