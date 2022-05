První den turnaje v sobotu 30. dubna byl určen všem kontaktním disciplínám, kde bylo k vidění hodně zajímavého. Kromě kategorií kickboxerskcýh disciplín – kicklight (KL), lightcontact (LC), poinfighting (PF), se zde soutěžilo také v grapplingu, thajském boxu a MMA.

V neděli se soutěžilo převážně v sestavách (karate, kung-fu, taekwon-do…), ale také v kumite, sebeobraně a přerážení.

Zástupci oddílu Wu-shu Pelhřimov – jmenovitě Jaroslav Dvořák, Martin Dvořák, Dominik Vaculín a Petr Vaculín si na evropském šampionátu počínali velice dobře a dovezli celkem jedenáct medailí – z toho pět zlatých, pět stříbrných a jednu bronzovou!

Dominik se ve svých startech vždy probojoval až do finále a získal stříbrnou medaili - přesněji tři stříbrné medaile. Medaile byly v kategoriích: stužkovaná do 13 let a nad 50 kg, PF do 13 let a do 45 kg a PF do 13 let a nad 50 kg (!!!)

Jaroslav se probojoval do finále společně s Dominikem v kategorii PF do 13 let a nad 50 kg(!!!), kde zvítězil a bral první zlatou medaili pro náš tým.

Další zlatou (pás šampióna) vyhrál v kategorii PF do 15 let a do 60 kg, kde porazil místního (italského) borce až v nastaveném čase po velice vyrovnaném zápase.

Martin se rovněž probojoval do finále obou svých startů. V kategorii KL masters (+45 let) a nad 80 kg získal stříbro, ale v kategorii PF masters a nad 80 kg zvítězil a bral třetí zlatou medaili pro Wu-shu Pelhřimov.

Petr v sobotu nastoupil v kategorii PF muži +35 let a do 80 kg, kde se probojoval do semifinále a boj o třetí místo vyhrál. V kategori PF muži +35 let a nad 80 kg se probojoval až do finále, ale na rakouského borce nestihl dohnat dvoubodový náskok .

V neděli však Petr přidal další dvě zlaté medaile do sbírky ve formách, kde získal nejvyšší bodové známky - přesněji v kategorii soft style muži +35 let a v kategorii tradiční čínské zbraně - open.

Děkujeme všem našim závodníkům za skvělou reprezentaci a našim fanouškům za podporu.

Petr Vaculín

Wu-shu Pelhřimov