Tomáš Hložek nastoupil v polokontaktní disciplíně kicklight v kategoriích muži do 74 kg a muži do 79 kg. V obou disciplínách se probojoval k bojům o třetí místo. V kategorii do 79 kg nestačil na jihlavského borce a skončil těsně pod stupni vítězů, ale v kategorii do 74 kg vyhrál a získal tak krásné třetí místo.

Daniel Jiřík nastoupil v plnokontaktní disciplíně K1, přesněji v kategorii Junioři (16-18 let), kde měl štěstí na los a nastoupil rovnou k finálovému zápasu, který byl poměrně vyrovnaný, ale soupeř v posledním kole Daniela přebodoval.

Oběma borcům děkujeme za vzornou reprezentaci, trenérům za skvělou přípravu svých závodníků a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Wu-shu Pelhřimov