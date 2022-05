Na co se můžete těšit? Nebude chybět ukázka armádní a hasičské techniky. ukázky práce Červeného kříže, Elfíkovy hry a soutěže pro děti, modelová železnic a kapela Lovci mamutů. Dále jsme připravili mini-market, občerstvení a skákací hrad.

Program proběhne ve venkovních prostorech Jindřichohradeckých místních drah, adresa je Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec. Parní lokomotiva vyráží v 10.39 z Jindřichova Hradce a ve 13.05 dojede do Nové Bystřice. Odtud odjíždí v 15.18. V 17.12 dorazí zpátky do Jindřichova Hradce.

Na sobotu 14. května se chystá první letošní parní jízda na Vysočině. Na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou čeká na výletníky i veřejnost milý program.

Bude to výstava POD PAROU Kamenice Nad Lipou, řemeslný jarmark na nádvoří, hudební doprovod v podání milé harmonikářky, malování na obličej a pestrá nabídka občerstvení a kávy na zámku. Parní lokomotiva vyjede v 9:35 z Jindřichova Hradce, do Kamenice dorazí v 10.48. Odjezd z Kamenice je ve 13.10 a příjezd do Hradce je ve 14.18.

Jindřichohradecké místní dráhy