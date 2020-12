Mikulášská nadílka potešila klienty našeho domova pro seniory. I když se našim údržbářům pomocí obratných manévrů hrablem podařilo zabránit vstupu do budovy páru dotěrných sněhuláků, kteří jsou stále k vidění před naší budovou, čertům už se neobránili.

Mikulášská nadílka v domově pro seniory Pelhřimov | Foto: Deník / VLP Externista

Vstupu se dožadovalo několik hladových a velmi divoce vyhlížejících čertů. Teprve poté, co jsme se obrátili na Nejvyššího, byl nám na pomoc vyslán Mikuláš a anděl. Až s jejich pomocí se věci božské, pozemské a ďábelské podařilo sladit a my mohli v klidu rozdávat mikulášskou nadílku. Jsme si jisti, že z personálu ani klientů nikdo do pekla unesen nebyl, nicméně ztrátám mikulášských balíčků se tak zcela zabránit nepovedlo. Prosíme proto ve spolupráci s Luciferem, pokud v Městských sadech zahlídnete v následujících dnech od čokolády umazané čerty, informujte peklo. Nadbytek čokolády může vést k vážnému poškození jejich zdraví. Děkujeme.