Family Point Pelhřimov a Rodinné centrum Krteček dopřáli rodičům i letos oslavit s těmi nejmenšími dětmi mikulášskou tradici. V sobotu 5. prosince dorazil Mikuláš se svými kolegy do nazdobeného altánku v Městských sadech. Ač se tento čtvrtý ročník oblíbené akce měl konat v kapli sv. Kříže Na Kalvárii stejně jako ty předešlé, akci musely organizátorky uzpůsobit aktuálním vládním pandemickým nařízením a přesunout ven. Nečekaně je navíc ještě trochu potrápil silný vítr, který přípravy i průběh akce doprovázel.

Mikuláš musel být letos venku, ale odolal zimě i vichru | Foto: Deník / VLP Externista

Rodiče s dětmi mohli do altánku postupně přistupovat k Mikuláši, andílkovi a čertíkovi od 16 hodin, aby se pochlubily připravenou básničkou či písničkou. Odměna pro šikovné byla sladká a dostalo se na všechny, až do 17:30 se v altánku střídaly děti. „Děkujeme všem účastníkům, že byli trpěliví, dorazili i přes velký vítr a byli k sobě navzájem ohleduplní. Děkujeme Mikuláši, andílkovi i čertovi, že i venku na jednom místě vydrželi pro děti takovou dobu. Původně jsme pro jejich komfort měli nachystané plynové terasové ohřívače, ty jsme bohužel vzhledem k silnému větru nemohly použít a museli jsme vystačit s ultračerveným topením,“ shrnuje dojmy Zuzana Havlová, organizátorka z Family Pointu Pelhřimov. Aby se zahřály i děti, mikulášské odpoledne si mohly užít také plněním tématických úkolů. Ty byly světelně označené, a pevně připevněné proti větru na stromech Městských sadů. Rodinné centrum na sociální síti předem zveřejnilo podrobné pokyny, aby si účastníci nezapomněli doma svítilny pro plnění úkolů za šera či tmy. A právě o to zábavnější pro děti plnění úkolů za tmy bylo. Hledaly ingredience do pekelného guláše, plnily andělské vzkazy, shazovaly čertí kuželky, svazovaly čerta ke stromu, nebo třeba hádaly, co je schovaného v ponožce. Nechyběla ani tvořivá nápaditá venkovní dílnička. Děti si pomocí šišek obalených v sádle a zrní pro ptáčky vyrobily přírodní krmítka a mohly je ihned zavěsit na stromy. Vznikl tak praktický výrobek, který pomůže přečkat zimu místnímu ptactvu.