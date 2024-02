VIDEO: Putování od domu k domu. Želiv v neděli žil masopustem

Masky, putování od domu k domu, hudba, tanec, zábava, dobré jídlo a pití. Každý ví, co to v těchto dnech znamená. Ano, právě teď je doba masopustních průvodů. Podívejte se, jak to vypadalo v Želivě. Za fotografie a video děkujeme Davidovi Tichému.

Masopustní průvod v Želivu. | Foto: David Tichý