V úterý 12. října v 9.30 hodin máme premiéru. Těšíme se na vás i na vaše maminkovské nápady, co bychom ještě mohli vylepšit. Popřípadě budeme rádi za náměty, jaké filmy byste chtěli vidět v novém roce.

Do sálu můžete vzít svého potomka i s kočárkem. Budete sledovat ty nejnovější filmy, aniž byste se musely obávat, že bude rušit ostatní diváky. S tím se totiž počítá. Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením nabízejí útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům prostor věnovat se jak filmu, tak svým ratolestem.

Možná to bylo ještě před porodem. Teď s prckem prostě není čas, nemáte hlídání a stejně večer padnete a usnete. Nové filmy znáte jen podle názvů a plakátů, které míjíte na cestě s kočárkem. Tak s tím je teď konec. Exkluzivně pro maminky s miminky a nejmenšími dětmi jsme připravili vždy druhé úterý v měsíci dopolední projekci v malé scéně Mikáda na Havlíčkově náměstí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.