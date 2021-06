Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H sestavil celkem čtyři týmy: Sedmikrásky, Dorostenci, Vytrvalkyně a Sluníčka. Ostatní z řad návštěvníků Seniorpointu přišli fandit a užít si společné chvilky za nádherného počasí venku.

Šipky, kuželky, hod na pyramidu z plechovek, slalom, stavění pyramidy z papírových kelímků, střelba na branku a zapamatování si předmětů, které vidíte po limitovaný čas, to vše museli zvládnout jednotliví členové týmů s co největším počtem bodů či v co nejkratším čase. Hned po splnění jednotlivých disciplín organizátoři počítali, sčítali, vyhodnocovali a jednotlivé týmy měly čas na občerstvení, trochu odpočinku a povídání, kdy bylo opravdu co dohánět, protože jsme se v takhle krásné sestavě již dlouho nesešli.

Poté došlo k vyhlášení výsledků, kdy byly oceněny všechny zúčastněné týmy. Diplomy, medaile, dorty a ceny předali zástupci Seniorpointu Pelhřimov Hodiny H a zahraniční dobrovolníci v rámci Evropského sboru solidarity v Hodině H.

První místo obsadil tým „Sluníčka“ a nejlepším jednotlivcem celé olympiády se stala paní Farajzlová. Všem moc gratulujeme a těšíme se na další ročník, protože se akce i letos všem moc líbila.

Všichni si užili krásné počasí, nádherné prostředí pelhřimovských městských sadů, milou atmosféru, zašli si na společný oběd a pak si na dvorku Hodiny H dali vynikající dorty a kávu. Tentokrát bylo hned na první pohled jasné, že jsou všichni nejen rádi, ale i vděční, že se mohou vidět a užít si společně dopoledne, radost ze setkání byla nepopsatelná a společné chvilky nelze slovy ani popsat. Akce byla plná radosti, úsměvů a také vděčnosti a dojetí.

Eva Havlíčková

Hodina H Pelhřimov