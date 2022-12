Malý plamínek s velikým významem. Ve Žďáře u Prokopa plápolá Betlémské světlo

Symbol míru, lásky, naděje a přátelství, symbol Vánoc, přivezli skauti také do kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Plápolat zde bude až do svátku svatého Štěpána, zájemci si mohou s lucerničkou dojít denně mezi osmou hodinou ranní a šestou večerní a rozšířit dosah světla ze samotného Betléma také do svých domovů. Podívejte se, jak skauti Betlémské světlo do kostela na čtvrtou neděli adventní donesli. Děkujeme za možnost zveřejnění fotografií Jiřího Přichystala.

Skauti přivezli Betlémské světlo do Žďáru nad Sázavou. V kostele svatého Prokopa bude k dispozici až do pondělí šestadvacátého prosince. | Foto: Jiří Přichystal

Betlémské světlo se šíří z Palestiny do celého světa díky skautům. Do České republiky ho dovážejí z Vídně do Brna, odkud ho skautští kurýři rozvážrejí vlaky po celé republice. Do Žďáru nad Sázavou jej přinesl místní oddíl skautů na čtvrtou neděli adventní. Více o Betlémském světlu ZDE.