Květen se přiblížil a další pětice želivských žáků se s naším Emilem v rámci projektu Shatter the grey! vydala na cestu do nádherného Španělska. Opět s rodiči do Brna, pak už sami autobusem do Vídně a odtud letecky do Málagy. Trochu nevyspalí, ale připraveni na objevování krás přístavního města, rodiště Pabla Picassa. Teď už jen promyslet, jak ukázat mnoho, nezahltit a přesto nikdo nezůstal hladový.

Dobrodružství dětí ze želivské školy pokračuje. Tentokrát ve Španělsku. | Foto: se souhlasem ZŠ Želiv

Držme se tedy této rady. Nejdříve najíst a pak, pokud je možnost a zároveň málo času, koupit jízdenku na Hop-on Hop-off bus. Výhodou je, že za poměrně krátkou dobu vidíme skoro celé město jak na dlani a vystoupit můžeme, kde chceme. Projdeme se a zase naskočíme a jedeme dál. Koupíme zmrzlinu a prohlédneme si maurskou pevnost Alcazaba z 11. století. Třešničkou na dortu bylo samozřejmě koupání ve Středozemním moři. Odtud se nám tedy opravdu nechtělo. Ale museli jsme na vlak do Córdoby. Nádherná Córdoba–Judeira je staré židovské a arabské město s malebnými uličkami, starověkým římským mostem a okouzlující katedrálou Mezquita. Původně středověká mešita, do které byla vestavěna katedrála. Zde chybělo jen moře, ale to jsme nahradili nákupem suvenýrů. S Córdobou jsme se rozloučili a šup na vlak do Sevilly. Tam přespíme a ráno nás čeká setkání s našimi zahraničními partnery a našimi budoucími kamarády.

Milé, přátelské, nezapomenutelné. Potkali jsme se. Někteří už se známe. A děti? Napnuté a plné očekávání. Tentokrát nás na úvod čekala společná procházka Sevillou, návštěva královského paláce Alcázar, Katedrála Panny Marie nebo náměstí Plaza de España a úžasná a nezapomenutelná Flamenco show – kombinace zpěvu, hudby a tance – vystoupení, které ve Španělsku musíte vidět. Viděli jsme a tleskali a plni zážitků nasedli do autobusu, který mířil přímo ke škole v El Rompidu. Tam na děti čekali španělští rodiče a jejich kamarádi. Ten velký okamžik přišel! Naše děti byly rozebrány, poslední objetí, rady a teď je to na nich. „Kdyby něco, jsme na příjmu, volejte, pište, ale hlavně si to užijte.“ Vzkaz od paní učitelky Petry Svobodové a Dany Bártlové.

Další dny už byly v podobném duchu. Ráno setkání ve škole a plnění naplánovaných aktivit, tentokrát na téma „Obnovitelné zdroje“. Nechyběla uvítací party, STEM workshop, prohlídka školy a městečka El Rompida. Čekal nás výlet do nedalekého města Huelvy, prohlídka Tide Mill v Ayamonte nebo Eco Muzea v El Pintado a společná tělesná výchova na pláži s místními žáky. Děti se postupně seznamovaly a procvičovaly angličtinu i španělštinu. Čas do oběda, tedy asi do půl třetí, jsme trávili většinou společně, pak už každý se svou rodinou. Kromě čtvrtka, kdy si pro nás španělské rodiny připravily pohoštění na nedaleké pláži v tamním baru. Jídlo, pití, ale hlavně koupání v řece Piedras. Na to se naše děti těšily nejvíce. Na kajaku přepádlovaly na druhý břeh a došly na pláž Atlantického oceánu. Měli jsme štěstí, počasí nám přálo, svítilo sluníčko a nebyly vlny. Pro všechny byl tento zážitek nezapomenutelný.

Poslední den, poslední společné chvíle, procházka a rozloučení. Sbalit a letět. Good bye, Spain! Úžasné, dobrodružné, poučné. Plno zážitků a nových zkušeností.

„Učit děti cestovat, poznávat nové lidi, nebát se mluvit jiným jazykem – to nás baví a jsme rádi, že můžeme být u toho.“

Březnová cesta do Itálie:

