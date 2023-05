Děti na želivské základní škole se rozhodně nenudí. Pokud o to hodně stojí a snaží se, mohou se svou školou vycestovat díky programu Erasmus+ do zahraničí. Základní škola v Želivě v tomto školním roce uspěla rovnou ve třech projektech, které jsou zaměřené na mobilitu žáků a zaměstnanců. Do zahraničí se tak podívají nejen děti od páté do deváté třídy, ale i učitelé.

Želivská základní škola cestuje díky programu Erasmus+ po celé Evropě. | Foto: se souhlasem ZŠ a MŠ Želiv

První výjezd za dobrodružstvím už mají žáci za sebou. Na konci března se pětičlenná skupina žáků i s pedagogickým doprovodem a s maskotem Emilem vypravila do Itálie. Díky programu Shatter The Grey!, který je zaměřený na ochranu životního prostředí a na návrat dětí k přírodě, se postupně podívají ještě do Španělska, Litvy, Bulharska, Řecka a v únoru příštího roku přijedou děti z uvedených zemí také do Želiva.

Protože jde o výměnné pobyty, tak se děti ubytovaly v italských rodinách. „Šlo o první výjezd žáků, tak jsme nechtěli děti stresovat bydlením v rodinách, proto jsme připravili záložní variantu, že budou moci část pobytu bydlet s námi učiteli. Nakonec to děti zvládly skvěle, všech šest nocí strávily v hostitelských rodinách a odjížděly nadšené,“ těší koordinátorku projektů Erasmus+ a angličtinářku Petru Svobodovou. Další výjezd do Španělska, který je v plánu už v květnu, se proto ponese v podobném duchu.

Výjezd do Itálie - březen 2023:

Zdroj: Youtube

I učitelé už mají první výjezdy za sebou. V únoru se dva pedagogové vydali do Chorvatska s projektem Dear Future, druhá mobilita zavedla dva učitele na Kypr, kde se seznámili s kyperskou školou a partnery projektu Shatter the Grey!

Ředitel želivské školy Jaromír Cihlář spatřuje v projektech Erasmus+ jenom samá pozitiva. „Děti se zdokonalí v anglickém jazyce, což je dnes velice důležité. Nebudou se bát mluvit, v zahraničních rodinách mohou navázat nová přátelství a co je hodně důležité, dětem jsou výjezdy placené z projektu, takže se na ně mohou dostat všichni bez rozdílů. Opravdu rozhoduje pouze potenciál a píle a ne fakt, jestli na to rodiče budou mít peníze,“ vysvětlil ředitel Základní školy Želiv Cihlář.

Žáci, kteří o pobyt v zahraničí stáli, museli od září 2022 do ledna 2023 sbírat body v různých školních oblastech. „Body děti dostávaly nejen za prospěch v anglickém jazyce, ale i za aktivitu ve vyučování, za dobrovolné úkoly a také za umístění v okresních či krajských kolech soutěží,“ dodala Svobodová. Celkem se podívá do zahraničí 34 žáků školy, deset z nich dokonce dvakrát.

Tři projekty ZŠ Želiv:

Jsme Evropané – společná historie i budoucnost. V květnu vycestuje 10 žáků na Maltu, v září 10 žáků do Portugalska. Učitelé vyjedou o letních prázdninách na jazykové kurzy do Řecka, Španělska a Německa.

Shatter The Grey! Projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a návrat dětí k přírodě. Má děti nasměrovat k přemýšlení o environmentálních problémech a jejich řešení. V tomto projektu se postupně děti a učitelé dostanou do šesti států – Řecko, Litva, Španělsko, Bulharsko, Itálie, Kypr a Česká republika.

Dear Future. Polsko-turecký projekt zaměřený na umělou inteligenci. Mobility jsou určené pro pedagogy. Umět pracovat s digitálními technologiemi, přirozeně je přenést do dětského prostředí, umět ji využívat při vyprávění příběhů.

