Hero je 4 letý kříženec pitbulla. Važí 28 kg a měří 60 cm v kohoutku. Hero je veselý, velmi hravý akční pes, který miluje svoji rodinu včetně dětí. Vůči cizím lidem je ostražitý, potřebuje alespoň chvilku na seznámení.

Hero má dosti pohnutou minulost. Byl nalezen 19.11.2020 přivázaný u křížku se spadlým náhubkem s tajemným papírkem na krku, na kterém stálo ”Bart jsem zlej”. Čekal hodiny na ledovém dešti, vystresovaný, za strachu útočil. Za účasti a výborné spolupráce hlídky policie a starosty Ježené se nám jej podařilo naložit do auta a odvézt do azylu. O dva dny později už nás vítal radostným vrtěním ocásku. Ještě delší dobu jsme mu říkali Herodes - po kolemjdoucích startoval s vyceněnými zuby, ale věděli jsme, že to je jen strach. U nás už chodí s kýmkoli na procházku, stačí pamlsek a vlídné slovo a jde beze strachu a s nadšením (zpočátku s košem, který mu nijak nevadí a dokonce s ním loví sněhové koule).

Hero je dnes hrdina, který překonal svůj strach a všechno zlé z něho plynoucí! Proto hledá akční rodinu, kde se střídají akční procházky, hra a odpočinek v teple a také, kde vládne pohoda a určitý režim. Zájemci mohou volat na telefonní číslo 721 112 764. Podmínky adopce zjistí na webu azylu.

IVA RAISOVÁ

Azyl Dej pac Pelhřimov