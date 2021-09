Viktor se od mala potýká s kombinací několika handicapů. Potřebuje plnou péči svých milovaných rodičů a nejbližší rodiny. Když bylo chlapci půl roku, lékaři zjistili, že nemá propojené hemisféry v mozku. To znamená problémy, jako jsou epileptické záchvaty, nevyvinutý mozek nebo doživotní nutnost plen. Pro aspoň nějaké zlepšení zdravotního stavu musí Viktor jezdit na neurorehabilitační pobyty, právě na ně rodiče použijí peníze ze sobotní akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.