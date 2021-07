Dospělí účastníci se při závodě mohli kochat výhledy na monument místního rodáka, jednoho z nejlepších českých horolezců, Radka Jaroše, skalní útvar Dráteničky či Malinské skály. Nechyběl ani tradiční přeběh přes hráz Milovského rybníka. Ti odvážnější na dlouhé, a letos nově i na extra dlouhé, trase běželi také kolem Devíti skal, nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů.

Táhlé kopce nahoru, náročné terénní seběhy, nekonečné zelené lesní porosty a krásné výhledy do krajiny, přesně taková byla zastávka Běhej lesy na Vysočině. Ta nejen díky závodu VoltaRUN, ale i díky zapojení ostatních běžců, pomáhala handicapované Elišce. Sedmileté dívce pořadatelé předali šek s krásnou částkou 55 300 Kč. Tato finanční pomoc navíc není finální, další peníze budou rodině Elišky věnovany po konci seriálu.

Pojďme si ale také shrnout celý závodní den, jeho atmosféru a hlavní aktéry. Nejdříve na trať vyrazili ultraběžci na 43 km extra dlouhou trať. Následovali je ti nejmenší a nejroztomilejší v závodech Dr.Max. Po mláďatech vyrazili na start účastníci charitativního běhu VoltaRUN a po poledni přišli na řadu tradiční trasy v délce 12 a 21 km.

Běhej lesy odměňují v cíli medailí úplně všechny, mezi kterými jsou ale samozřejmě ti nejrychlejší. Těm se po dlouhé covidové pauze dostalo ocenění přímo na pódiu. Na extra dlouhé trase, která byla na Vysočině novinkou, se na nejvyšší stupínek se skvělými časy postavili Jaromír Hradecký (03:04:50 hodiny) s Kristýnou Markovou (04:11:48).

Trasu na 21 kilometrů ovládli Martin Frelich (01:26:24 hodiny) s Evou Strnadovou (01:43:41) a na 12km trase kralovali Ondřej Němec (47:48 minuty) s Barborou Názlerovou (53:59).

Krásný běžecký den, do kterého občas příjemně sprchlo, byl prvním, který se po pandemii koronaviru uskutečnil v plné podobě, včetně všech vyhlášení a závěrečné tomboly. Už nyní se těšíme na další ze závodů, tím bude druhou červencovou sobotu běh v Lednici, kde zbývá již posledních pár volných míst na startovní listině. Následovat bude druhý ze slovenských závodů, a to na Veľké Fatře, kam účastníky ze zázemí vyveze lanovka do výšky okolo 1100 m n.m. „Na tento závod navíc mají všichni účastníci možnost vzít svého parťáka za 50 % z částky startovného. To je další možnost, jak můžeme lidem závod za hranicemi přiblížit a rozdat trochu té běžecké radosti,“ říká organizátor seriálu z pořádající agentury RAUL, David Douša. Více informací najdete na www.behajlesmi.sk.

Richard Valoušek