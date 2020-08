Česká krajina je krásná a rozmanitá. Rádi bychom ji touto událostí přiblížili všem, co ji ještě neměli šanci blíže poznat a přitom ukázat, že pro velké dobrodružství nemusíte cestovat na druhou polovinu světa, ale stačí vyrazit v podstatě “za barák“.

Jak bude akce probíhat? Jeden až tříčlenné týmy se vydávají na svou šestidenní cestu, při které musí ujít alespoň sto kilometrů pěšky, a po cestě plnit výzvy jako pomoct místním na farmě, přespat na peci, projet se traktorem nebo třeba poznat příběh nejstaršího člověka ve vesnici.

Co vše účastníci zvládnou zažít během šesti dní jen s tím, co si zabalí do batohu? V průběhu cesty si sami vybírají, na jaké checkpointy se vydají a do jakých výzev se pustí.

Zážitky jednotlivých týmů budeme průběžně sdílet na http://x-challenge.cz/feed . Takže svými příběhy a sebepřekonáním mohou inspirovat i ostatní diváky. Start akce bude probíhat v Kasárnách Karlín v Praze a cíl v Keltském městečku Nasavrky. Celé znění pravidel a další informace najdete na http://x-challenge.cz

MARTINA MASLEJOVÁ, X-Challenge