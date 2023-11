Legendy diskoték dorazily do kulturního domu Máj v Pelhřimově. Lidé si užili noc plnou zábavy s Vaškem Hávou, Vláďou Ježkem, Pepou Rodem a londýnským hostem. Přijel DJ Ed, celým jménem Edward Quartey. A hvězdou večera byla zpěvačka Heidi Janků.

Momentka z akce Legendy diskoték v Pelhřimově. | Video: se souhlasem Vaška Hávy

Celý večer a celou noc hrála muzika od šedesátých až do devadesátých let minulého století. A to nejenom diskotéková muzika, ale i rocková hudba. Součástí byla barmanská show, fotokoutek a vystoupila také pelhřimovská taneční skupina BeeBa 535.

Vystoupení pelhřimovské skupiny BeeBa 535:

Zdroj: se souhlasem Vaška Hávy

„Bylo vyprodáno. Už teď se těšíme na pokračování. Legendy diskoték zavítají na velikonoční sobotu 30. března 2024 do kulturního domu v Horní Cerekvi, hostem bude skupina Holki,“ pozval na akci za organizátory Vašek Háva.

Kdo je Vašek Háva? Jeho první hudební produkce byla 25. prosince 1974 v sále hříběcké hospody. „Když se toho dožiju, tak příští rok slavím padesát let dýdžejování. Ta první produkce byla v podstatě fonotéka, protože jsem veškerou muziku tehdy pouštěl z magnetofonových kazet,“ uvedla pelhřimovská legenda diskoték. Až v roce 1978, kdy se vrátil z vojenské mise v Libyi a přivez kufr desek, začal dělat první diskotéky.

Zdroj: Deník/Jana Kodysová