Ne každý možná vidí v Papučovém dnu hlubší smysl. Ale jedné naší sestřičce to ve středu 6. října do sebe všechno krásně zapadlo.

Papučový den v Pelhřimově 2021 | Foto: Hynek Pavlů

A proto se z toho rozhodla trošku vypsat: "Dnes jsme s Charitou slavili Papučový den. Běhali jsme po pelhřimovském náměstí v papučích, déšť nedéšť, a informovali lidi kolem nás o domácí hospicové péči. Po akci jsem v telefonu našla zmeškaný hovor – neznámé číslo. Zavolala jsem zpět a ozval se povědomý hlas. ´To je sestřička z hospicu Iris? Pamatujete si na mě? Jezdily jste k nám do Plačkova za mojí maminkou.´ Jsou to už dva roky, ale paměť mi slouží dobře. Omluvila jsem se, že jsem byla nedostupná, protože jsem se účastnila Papučového dne. ´Já si to hned myslela. V rádiu o tom Papučovém dnu poslouchám celé dopoledne. Říkali tam, kdo nemá papuče, ať si je hned vezme. Tak jsem všeho nechala a šla si je obout. Jsem doma a peču štrůdl. Přitom vzpomínám na mamku a na vás všechny. Už si nepamatuju vaše jména, vybavím si jen paní doktorku Krejčí. Ale moc na vás vzpomínám a děkuju za vaši péči o mamku. Ona nechtěla být v nemocnici, chtěla umřít doma.´ A díky své dceři, která se o ni vzorně starala do poslední chvíle, se jí přání vyplnilo."