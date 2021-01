Na sklonku roku 2020 dokončili v nově postavené Krajské knihovně Vysočiny členové Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého instalaci výstavy ke 130. výročí od narození tohoto významného českého malíře nazvanou Jan Zrzavý: Výstava knižních ilustrací

výstava ke 130. výročí Jana Zrzavého | Foto: Archiv spolku Jana Zrzavého

Výstava je připravena a čeká na své první návštěvníky, jakmile to situace dovolí. Navzdory všemu, co se nám v loňském roce postavilo do cesty, uskutečnili svůj projekt výstavy ilustrací Jana Zrzavého, plánované ke 130. výročí jeho narození. Výstava v Krajské knihovně Vysočiny díky pochopení lidí, kterým není lhostejné dílo velikána české kultury, teď bude čekat na první návštěvníky. Je to jen pár kilometrů od rodné Okrouhlice, která, jak známo byla jeho rodištěm. Budeme se těšit, že udělá radost i vám.