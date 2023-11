Začátkem listopadu se konalo v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina krajské kolo 16. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou Česko. Jak to dopadlo?

Krajské kolo Logické olympiády se konalo v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ocenění kategorie A. | Foto: Martina Doležalová

Logická olympiáda je známá svými úkoly, které vyžadují kreativní myšlení, analytické schopnosti a logické dedukce. „Tato soutěž je nejen zábavná, ale také poskytuje studentům příležitost rozvíjet své logické a analytické dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch v oblastech jako matematika, informatika a další přírodní vědy,“ přiblížila koncepci soutěže Lucie Měchurová, koordinátorka Logické olympiády.

VIDEO: Podzimní Pelhřimovsko. Pokochejte se pohledem z výšky i ze země

Šestnáctý ročník Logické olympiády byl za historii soutěže rekordní, s celkem 101 296 registrovanými soutěžícími ve věku od 3 do 20 let z celé České republiky, z toho v Kraji Vysočina 4791, nejlepších 152 z nich postoupilo do krajského kola. Jeho konání finančně i organizačně podporuje Kraj Vysočina.

Soutěžící do Jihlavy letos přijel pozdravit a povzbudit předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Miloš Vystrčil, pro všechny zúčastněné to bylo živé a milé setkání.

Co je nejtěžší na práci lékaře? Primář ARO v Pelhřimově odpovídal žákům

Se zadáním testů v krajském kole si nejlépe poradili tito soutěžící:

Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ):

1. místo Jaroslav Petřivý, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

2. místo Šimon Vravník, ZŠ Komenského náměstí, Náměšť nad Oslavou

3. místo Lucie Švestková, ZŠ a MŠ Valeč

Kategorie B (6.-9. ročník + odpovídající třídy gymnázií):

1. místo Matěj Křivánek, Gymnázium a SOŠ, Moravské Budějovice

2. místo Martin Dostál, Gymnázium Chotěboř

3. místo Magdaléna Křížová, Gymnázium dr. A.Hrdličky, Humpolec

4.místo Ondřej Lastovička, Gymnázium, Žďár nad Sázavou

Kategorie C (studenti středních škol):

1. místo Vojtěch Zmátlo, Gymnázium Třebíč

2. místo Vojtěch Kabelka, Gymnázium a SOŠ, Moravské Budějovice

3. místo Filip Krupička, Gymnázium Chotěboř

Všichni jmenovaní postupují do celostátního finále, které se uskuteční v pondělí 4. prosince 2023 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Martina Doležalová, krajská koordinátorka Logické olympiády v Kraji Vysočina