Krabice od bot v Pelhřimově. Lidé mohou udělat dětem hezké Vánoce

Začíná sbírka dárků pro děti z rodin v hmotné nouzi. V Pelhřimově se do akce nazvané Krabice od bot zapojuje YMCA Pelhřimov, akci pořádá Diakonie ČCE. Lidé mohou dary nosit od 20. listopadu do 5. prosince do ordinace praktické lékařky Křivohlavé na ulici Osvobození 1755.

Lidé mohou udělat dětem z rodin, které trpí hmotnou nouzí, krásné Vánoce. | Foto: se souhlasem Lucie Křivohlavé

Pelhřimovské specifikum je, že se snažíme darovat na míru konkrétním dětem. Chcete-li darovat dárek konkrétnímu dítěti, lze si ho rezervovat už teď na emailu krabiceymca@gmail.com. Aktuální seznam lidé naleznou na facebookových stránkách YMCA Pelhřimov. Navíc bereme pastelky, hezké oblečení 0-25 let, zachovalou obuv, hračky nebo kosmetiku. Odorizace: plyn na Pelhřimovsku bude víc zapáchat, energetici provádí údržbu Zájem by byl i o starší mobilní telefony nebo tablety či použitá kola. Krabice prosíme popsat jménem, věkem, pohlavím, u krabic na míru pak i číslo rodiny. Na krabici rovněž dobře přilepte i seznam věcí (či foto), abychom měli lepší představu, co balíček obsahuje. Dary lze nosit do ordinace na ulici Osvobození 1755 v Pelhřimově vždy v pondělí, středu, čtvrtek a pátk od devíti do dvanácti hodin dopoledne, v úterý od tří do šesti večer. Za tým krabice od bot se na Vás těší Gábina Krejčová-Zavadilová a Lucie Křivohlavá (YMCA Pelhřimov)